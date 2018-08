Am Samstag (11. August) gibt der israelische Pianist, Komponist und Dirigent Itay Dvori ein Comic-Konzert im Jüdischen Museum in Kreuzberg. Während Dvori am Flügel spielt, werden auf Screens im Hintergrund Szenen aus Graphic Novels der noch jungen, aber sehr lebendigen Comic-Szene Israels gezeigt. Mal humoristisch, mal ernst porträtieren Zeichner wie Assaf Hanuka, Rutu Modan und Merav Salomon ihre Gegenwart. Mit Jens Harder ist auch ein deutscher Comic-Künstler dabei, den die Geschichte und Gegenwart Israels inspiriert hat. In seinem Werk »Ticket to God«, das der Veranstaltung ihren Titel gibt, findet er seine ganz eigenen Bilder für den Alltag und die Heiligkeit Jerusalems. nd