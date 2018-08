»Once in California« ist in besonderer Weise ein Wiedersehensfest. Mit dem kleinen Festival bringt das DOCK 11 eine Gruppe von zeitgenössischen Tanzkünstler*innen zusammen, die auf die eine oder andere Art mit der Szene an der US-amerikanischen Westküste verbunden waren und sind und die in Berlin neue Betätigungsfelder und Kooperationen fanden. Die US-Amerikanerin Sara Shelton Mann, in San Francisco als Choreografin und Performerin aktiv, gestaltete das Programm. nd

9. bis 12. August, DOCK 11, Kastanienallee 79, Prenzlauer Berg