Einen Tag nach der Sicherheitspanne in Frankfurt am Main kam es am Mittwoch am Flughafen in Bremen zu einer zeitweiligen Sperrung. Nach Angaben der Bundespolizei konnte dort zunächst nicht ausgeschlossen werden, dass sich Unbefugte im Sicherheitsbereich hinter den Personenkontrollen aufhielten. Der Verdacht bestätigte sich aber zunächst nicht. Es wurde mit Verspätungen gerechnet. Indessen forderte der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen von Bund und Ländern ein allgemeines Sicherheitsgesetz für private Dienstleister. dpa/nd