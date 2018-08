Foto: dpa/Maribel Fornerod

Montevideo. Uruguay hat in den letzten Jahren immer wieder mit progressiven Gesetzen auf sich aufmerksam gemacht: 2012 wurden Abtreibungen legalisiert, seit 2013 sind gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt und 2017 folgte der legale Verkauf von Marihuana. Nun kümmert sich das südamerikanische Land, das vom linken Parteienbündnis Frente Amplio (Breite Front) unter dem Präsidenten Tabaré Vázquez regiert wird, um den Umweltschutz: die Verwendung von Plastiktüten soll stark einschränkt werden.

Ein am Mittwoch vom Senat verabschiedetes Gesetz verbietet Herstellung, Einfuhr, Vertrieb, Verkauf und die Lieferung von Plastiktüten, die nicht biologisch abbaubar oder kompostierbar sind. Ausnahmen gibt es etwa für den Transport von Fleisch oder Fisch. Allerdings dürfen Tüten in Zukunft nicht mehr kostenfrei sein.

Uruguay ist nach Chile das zweite Land Südamerikas, das die Verwendung von Plastiktüten damit deutlich beschränkt. Schätzungen zufolge nutzen die 3,4 Millionen Einwohner*innen Uruguays jährlich etwa 1,2 Milliarden Plastiktüten. Geschäfte haben nach Inkrafttreten des Gesetzes ein Jahr Zeit für die Umstellung. Laut einer im Juni vorgestellten UN-Studie werden weltweit jedes Jahr rund fünf Milliarden Plastiktüten verwendet. Jährlich gelangen demnach 13 Tonnen Plastik ins Meer. Die Studie fordert von Regierungen weltweit finanzielle Anreize zu schaffen, »um die Gewohnheiten von Verbrauchern, Einzelhändlern und Unternehmen zu ändern«.

Mittlerweile gehen mehrere Länder in Lateinamerika gegen die weite Verbreitung von Plastiktüten vor. Der kleine Karibikstaat Antigua und Barbuda hat die Benutzung von Plastiktüten 2016 komplett verboten. In Kolumbien sind kleine Plastiktüten von weniger als 30 mal 30 Zentimetern mittlerweile verboten, andere Plastiktüten werden zusätzlich besteuert - das soll ihre Nutzung reduzieren. Auch Panama hat die Nutzung der Supermärkten beliebten dünnen Polyethylen-Tüten verboten - bis Mitte 2019 müssen sich Supermärkte umstellen. Costa Rica will bis 2021 die Nutzung von Plastiktüten drastisch reduzieren. Ecuador verwandelt die Galapagos-Inseln derzeit durch das Verbot von Plastiktüten, -Strohhalmen und -Flaschen in eine quasi plastikfreie Zone. mwi/mit Agenturen