Freilassing. Beim Rangieren eines 100 Meter langen Güterzuges am Freilassinger Bahnhof (Bayern) ist eine Lok entgleist. Das schwere Gefährt sei ungebremst auf einen Prellbock aufgefahren, habe ihn mitgerissen und sei dann durch die Schallschutzwand gebrochen, teilte Polizei mit. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Sachschaden wird auf rund 150 000 Euro geschätzt. dpa/nd

Mit seinen Äußerungen spricht der britische Ex-Außenminister rechte Wähler an. Er will noch immer Premier werden

Wachsende Geldzahlungen an Kinder im Ausland schüren Vorwurf des Sozialmissbrauchs

