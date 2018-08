Kahla. Die Thüringer Polizei hat einen stark betrunkenen Rollstuhlfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann fuhr mit seinem elektrischen Rollstuhl Schlangenlinien auf einer Bundesstraße in Kahla und stellte »eine ernstzunehmende Gefahr« dar, hieß es. Beamte holten ihn schleunigst von der Straße, der Alkoholspiegel lag bei vier Promille. AFP/nd

