Bad Neuenahr-Ahrweiler. Eine Klinik in Bad Neuenahr-Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) hat bis zum 20. August ihren Kreißsaal zugesperrt. Grund seien neben Urlaub »nicht vorhersehbare« Schwangerschaften mehrerer Hebammen und Ärztinnen, hieß es. Schwangere Frauen mit errechnetem Geburtstermin in der Schließungszeit seien informiert worden. Sie könnten in benachbarte Krankenhäuser in Neuwied und Bonn ausweichen. Man nutze die Zeit aber auch zum Renovieren, wurde versichert. dpa/nd