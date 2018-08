Ludwigshafen. Ein Streit zweier elf und acht Jahre alten Schwestern hat in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) die Polizei in Alarm versetzt. Mehrere Nachbarn hatten sich wegen der lauten Auseinandersetzung bei ihr gemeldet. Gleich mehrere Beamte eilten mit Streifenwagen zum Ort des Geschehens, zunächst habe der Verdacht auf häusliche Gewalt bestanden. Doch schließlich habe sich herausgestellt, dass die beiden Geschwister nur eine handfeste Auseinandersetzung hatten. Um was es dabei ging, blieb zunächst offen. dpa/nd