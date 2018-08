Schwangau. Im laufenden Betrieb soll Bayerns berühmtestes Schloss für mehr als 20 Millionen Euro saniert werden. Die Arbeiten an Schloss Neuschwanstein in Schwangau (Landkreis Ostallgäu) sind nicht zuletzt deswegen nötig, weil die zahlreichen Touristen die Bausubstanz und die Kunstwerke schädigen. Allein schon durch die von den Besuchern in das Bauwerk eingeschleppte Feuchtigkeit werden die Denkmalschützer und Kunsthistoriker seit etlichen Jahren vor Probleme gestellt. Allerdings muss auch das aus dem 19. Jahrhundert stammende Bauwerk selbst saniert werden. So sind unter anderem Dach- und Fassadenarbeiten am Torbau nötig. Nach Behördenangaben ums muss dabei auch die Deckenkonstruktion der Königswohnung instand gesetzt werden. Auch die Blecheindeckung der Pultdächer am Schloss muss erneuert werden. dpa/nd