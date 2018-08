Seoul. Mehrere BMW-Besitzer in Südkorea haben Strafanzeige gegen den deutschen Autobauer wegen eines aus ihrer Sicht verspäteten Rückrufs gestellt. Wie ihr Anwalt Ha Jong Sun am Donnerstag sagte, richtet sich die Anzeige gegen sechs Verantwortliche, darunter den für Qualität zuständigen BMW-Manager Johann Ebenbichler. In Südkorea waren kürzlich wegen Brandgefahr 100 000 Dieselmodelle in die Werkstätten gerufen worden, nachdem 30 Wagen in Brand geraten waren. Bei den betroffenen Modellen kann eine Fehlfunktion des Moduls zur Abgasrückführung einen Brand verursachen. Ebenbichler hatte eingeräumt, BMW sei das Problem seit 2016 bekannt, man habe die genaue Ursache aber erst im Juni dieses Jahres gefunden. AFP/nd