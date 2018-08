Amberg. Das chinesische Unternehmen Jifeng hat den bayerischen Autozulieferer Grammer übernommen. Jifeng halte nach Ablauf seines Übernahmeangebots an die Grammer-Aktionäre jetzt 74 Prozent der Anteile, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Zuvor hatte die bosnische Investorenfamilie Hastor, mit der Vorstand, Arbeitnehmer und Kunden von Grammer über Kreuz lagen, ihren Ausstieg bekanntgegeben. Alle Kartellbehörden hätten der Übernahme bereits zugestimmt, teilte Jifeng mit. dpa/nd

Der Ausverkauf alter Verträge an Finanzinvestoren ruft die Bundesfinanzaufsicht auf den Plan

In Gefangenschaft gezüchtete Mücken machen dem Denguefieber in der australischen Ostküstenstadt den Garaus

Mautbetreiber soll dubiose Ausgaben in Rechnung gestellt haben

Über die Gründe für chinesische Investitionen in Deutschland und deutsche Investitionen in China, politische Regulierung und ideologischen Glimmer.

Gericht in Brasilien stoppt vorübergehend den Einsatz von Glyphosat

