Auch zu einer Bauchspiegelung werden Patienten stationär aufgenommen. Foto: dpa/Georg Wendt

Die Bauchaorta ist das zentrale blutversorgende Gefäß des menschlichen Körpers. Im Alter und vor allem bei Männern kommt es manchmal zu Aussackungen dieser Hauptschlagader. Geschätzt gibt es das Phänomen bei etwa 200 000 Frauen und Männern über 65 Jahren. Leider bleiben diese Aneurysmen fast symptomfrei. Das kann ein Problem werden, wenn die Gefäßerweiterung plötzlich einreißt. Für die Patienten ist das lebensgefährlich, weil zu viel Blut in den Bauchraum gelangt und die Organe nicht mehr versorgt werden. Selbst wenn sie eine Klinik noch erreichen, kann jeder Eingriff zu spät kommen.

Wenn jedoch ein Aneurysma bei einer Vorsorgeuntersuchung entdeckt wird und schon groß genug ist, kann vorbeugend eingegriffen werden. Der Barmer-Krankenhausreport, der am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde, hat untersucht, welche Art der Therapie in welchen Krankenhäusern die besten Ergebnisse bringt. In Frage kommt entweder ein chirurgischer Eing...