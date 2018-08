Potsdam. Wenige Tage vor Beginn des neuen Schuljahres hat das Bildungsministerium fast alle der benötigten rund 1000 neuen Lehrkräfte »an Bord«. Aktuell gebe es nur zehn offene Stellenangebote, teilte Ministeriumssprecherin Antje Grabley mit. Diese Zahl könne sich allerdings täglich ändern. Brandenburg biete künftig Pädagogen mit gymnasialer Lehramtsbefähigung auch dann eine Verbeamtung an, wenn diese vorwiegend an Grundschulen eingesetzt werden. Zudem sollen die Gehälter für Grundschullehrer vom kommenden Jahr an um eine Stufe angehoben werden. Dies sorgt laut Grabley für Einkommensverbesserungen bis zu fast 500 Euro monatlich. Bei den unbefristet eingestellten Pädagogen stieg indes der Anteil von Seiteneinsteigern, die weiter qualifiziert werden müssen, auf 26,5 Prozent. Im Vorjahr waren es 20,45 Prozent. Um erfahrene Pädagogen im Schuldienst zu halten, können Lehrer vom kommenden Jahr an nach dem Erreichen der Pensionsgrenze weiterarbeiten und dafür drei Jahre lang einen monatlichen Zuschlag von 400 Euro erhalten. Diese Regelung ist bis Ende 2021 befristet. dpa/nd