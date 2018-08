Was soll das sein

Prenzlau. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt gegen einen Mann aus der Uckermark, der über einen Onlineshop Produkte mit zynischer Nazi-Symbolik vertreiben soll. »Wir ermitteln gegen den Mann wegen Volksverhetzung und anderer Delikte«, bestätigte Oberstaatsanwalt Jürgen Schiermeyer am Donnerstag. In dem Onlineshop seien beispielsweise Erdnüsse in Dosen mit dem Aufdruck »Zyklon B - Giftgas« angeboten worden, sagte Schiermeyer. Weitere Einzelheiten wollte er wegen der laufenden Ermittlungen nicht nennen. Mit Zyklon B hatten die SS Millionen KZ-Häftlinge ermordet, hauptsächlich Juden. Gegen den Mann sei vor Jahren bereits ein Verfahren wegen ähnlicher Delikte vor dem Amtsgericht Prenzlau eröffnet worden, sagte der Sprecher. Nach Angaben des rbb ist der Prozess noch nicht abgeschlossen, weil sich der Angeklagte mehrfach krank gemeldet habe. dpa/nd