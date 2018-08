Brüssel. Die EU-Kommission plant im Kampf gegen terroristische Inhalte im Internet eine härtere Gangart und will Unternehmen wie Facebook oder Twitter nun gesetzlich dazu verpflichten, terroristische Inhalte schnell zu identifizieren und zu löschen. Das sagte EU-Sicherheitskommissar Julian King der »Welt« vom Donnerstag. Ein Gesetzesvorschlag ist für Mitte September geplant. Bisher hatte die EU-Kommission in diesem Punkt auf freiwillige Maßnahmen der Unternehmen gesetzt. dpa/nd

