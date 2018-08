Ich habe noch keine Lust, Pläne zu schmieden, aber ich freue mich auf neue Sachen. Dass ich nach dem ISTAF am 2. September aufhöre, steht fest. Darauf freuen sich meine Frau und mein Knie. Vor allem aber mein Kopf, auch wenn ich mit dieser Leistung hier noch hadere. Ich war nun mal bis zur letzten Sekunde Leistungssportler.

Was folgt nun?

In der ersten Sekunde, dachte ich: »Scheiße, das kannst du jetzt nicht mehr geradebiegen, weil du es nie wieder machen wirst.« Auch noch auf der Ehrenrunde musste ich mit mir und meiner Enttäuschung kämpfen. Jetzt verspüre ich gerade sehr viele Gefühle in mir: Es ist erdrückend, aber auch erleichternd, leider nicht berauschend. Ich muss mich erst mal zu Ende ärgern, bevor ich mich dann richtig freuen kann.

Haben Sie an etwas Bestimmtes gedacht, als auch der letzte Wurf für eine Medaille nicht weit genug segelte?

Was wäre denn drin gewesen?

Ich war sehr nervös, dachte aber mittendrin, dass ich langsam in den Wettkampf reinkomme. Für die ganz große Weite hat aber der berühmte Flow gefehlt.

Olympiasieger, dreimal Welt- und zweimal Europameister. Medaillen hat Diskuswerfer Robert Harting viele gesammelt seit seinem ersten WM-Titel 2009 in Berlin. Bei der EM in seiner Heimatstadt kam zum Abschluss der Karriere keine mehr hinzu. 64,33 Meter reichten nur zu Rang sechs. Danach sprach er über innere Leere, tolle Fans und eine ihm unangenehme Ehrung.

