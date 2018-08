Die Menschheit fängt seit mehr als 3000 Jahren wildlebende asiatische Elefanten, um sie als Arbeitstiere oder zur Unterhaltung einzusetzen. Ein internationales Forscherteam hat jetzt detaillierte Aufzeichnungen über asiatische Elefanten, die in der Forstwirtschaft in Myanmar eingesetzt wurden, analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die Lebenserwartung der Wildfänge im Vergleich zu in Gefangenschaft geborenen Tieren um mehrere Jahre kürzer ist. Wie die Forscher im Fachblatt »Nature Communications« (DOI: 10.1038/ s41467-018-05515-8) anmerken, müsste für den Schutz der Art deshalb der Wildfang eingeschränkt werden. nd