Er hat 1968 nicht erlebt. Elf Jahre zuvor starb Wilhelm Reich (1897-1957) in einer Haftanstalt in Pennsylvania an Herzversagen. Verurteilt worden war er wegen Missachtung der Gerichtsbarkeit: Er hatte sich gegen eine richterliche Anweisung geweigert, vom »Orgonakkumulator« Abstand zu nehmen, einer von ihm erfundenen, mit Blech ausgekleideten Holzkiste, die eine »orgonische Energie« sammeln und heilsam auf den Körper richten sollte. Das Versprechen, so ziemlich alle Leiden von der Neurose bis zum Krebs durch eine »primordiale kosmische Energie« zu heilen, hatte nicht zu Unrecht die US-amerikanische Bundesbehörde für Lebensmittel- und Medikamentensicherheit (FDA) alarmiert.

Doch die Konsequenz, mit der Reich nachgestellt wurde, verweist auch auf den Kontext der McCarty-Ära. Und tatsächlich war Reich von 1927 bis 1933 Mitglied zuerst der KP Österreichs und dann der KPD. Dass er von dieser längst ausgeschlossen worden war, interessier...