Foto: München. Ein Arbeiter montiert in einem Festzelt auf der Theresienwiese Elektrokabel in der Dachkonstruktion. Die Vorbereitung für das diesjährige Oktoberfest laufen in München auf Hochtouren, die Eröffnung ist für den 22. September angekündigt. Erstmals wird es in diesem Jahr auf rund 400 Bildschirmen in Bahnhöfen und Einkaufszentren bayernweit und schwerpunktmäßig in München Informationen geben, wie voll es auf dem Festplatz gerade ist - und ob es vielleicht besser ist, den Besuch zu verschieben. dpa/nd Foto: dpa/Peter Kneffel