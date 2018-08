Fürstenwalde. Bei einem Autounfall in Fürstenwalde (Oder-Spree) sind acht Frauen verletzt worden. »Die eine Fahrerin hat am späten Donnerstagabend wohl die Vorfahrt der anderen Fahrerin missachtet«, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Wucht des Zusammenpralls war so heftig, dass sich ein Wagen überschlug und auf dem Dach liegen blieb. dpa/nd