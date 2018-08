Golßen. Agrarstaatssekretärin Carolin Schilde eröffnet am Sonnabendvormittag in Golßen den 20. Spreewälder Gurkentag. Das zweitägige Fest wird vom Spreewaldverein stets am zweiten Augustwochenende gefeiert. Als Gastgeber wechseln sich verschiedene Gemeinden ab. Höhepunkt des Festes ist die Krönung des Spreewälder Gurkenpaars. nd