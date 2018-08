Was soll das sein

Frankfurt am Main. Nach dem 24-Stunden-Streik bei Ryanair hat die deutsche Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) den irischen Billigflieger zu ernsthaften Verhandlungen aufgefordert. »Wir erwarten einen Lösungsansatz und Kompromissbereitschaft«, sagte VC-Präsident Martin-Joachim Locher der »Passauer Neuen Presse« (Samstag). Allerdings habe die Airline »mit der Aussage, dass es keine Personalkostenerhöhung geben darf, bereits jeglichen Ansatz für ordentliche Verhandlungen gestoppt«. Weitere Streiks schließt die VC nicht aus. Die Passagiere hätten auf den Ausstand am Freitag in mehreren Ländern verständnisvoll reagiert, sagte Locher. dpa/nd