Berlin. Viele US-Bundesstaaten wollen die Einkünfte aus den Strafzahlungen des VW-Konzerns in die Entwicklung der Elektromobilität stecken. Mit den Milliarden sollten alte Dieselflotten - vor allem Schul- und Stadtbusse - durch sauberere Modelle ersetzt werden sowie mehr Ladesäulen für Batteriefahrzeuge aufgestellt werden, berichtete die »Welt am Sonntag«. Das Geld solle aus einem Umweltfonds kommen, in den rund 2,9 Milliarden Dollar aus den Strafzahlungen wegen des Abgasbetrugs geflossen seien. AFP/nd