Düsseldorf. Pommes frites sind den Deutschen lieb und teuer. Allein im Lebensmittelhandel und in Drogerien geben die Bundesbürger nach einer Untersuchung des Marktforschers Nielsen jährlich mehr als 216 Millionen Euro für ihr Lieblingskartoffelprodukt aus. Mehr als 161 Millionen Packungen gingen zwischen Juli 2017 und Juni 2018 in Deutschland über den Ladentisch, ein Plus von fast vier Prozent. dpa/nd