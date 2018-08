Trier. Der zum 200. Geburtstag von Karl Marx aufgelegte Null-Euro-Schein ist zum Verkaufsschlager geworden: Bereits mehr als 100 000 Exemplare seien weg, sagte der Prokurist der Trier Tourismus und Marketing GmbH, Hans-Albert Becker. Die Souvenir-Scheine mit dem Porträt des Philosophen gingen in die ganze Welt - von Australien bis Südamerika. »Der Schein ist der Renner. Dass der so einschlägt, damit hat wirklich kein Mensch gerechnet«, sagte Becker. Marx wurde am 5. Mai 1818 in Trier geboren. Der violette Null-Euro-Schein, der wie ein echter Geldschein aus Sicherheitspapier mit Wasserzeichen und Kupferstreifen besteht, hat vor allem in Asien viele Fans gefunden: »25 000 bis 30 000 Stück sind sicherlich allein nach China gegangen«, berichtete Becker. dpa/nd