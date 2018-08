Junge Musikerinnen und Musiker aus 15 Ländern haben bei der Eröffnung des Moritzburg Festivals für Kammermusik am Samstag in der Gläsernen VW-Manufaktur in Dresden das Publikum entzückt. Unter Leitung von Josep Caballé Domenech überzeugten die Teilnehmer der diesjährigen Moritzburg Akademie mit viel Spielfreude und guten solistischen Leistungen.

Bis 26. August sind weitere rund 20 Konzerte geplant. dpa/nd