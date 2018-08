Mit Hélène Grimaud spielt ein weiterer »Weltstar in Redefin«. Als zweite Künstlerin in dieser Saison setzte die französische Ausnahmepianistin am Sonntag die spektakuläre Konzertreihe der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern auf dem Landgestüt südlich von Ludwigslust fort.

Den Konzertauftakt hatten in diesem Jahr der gebürtige Hamburger Geiger Christian Tetzlaff und die Sächsische Staatskapelle Dresden gegeben. Den Reigen beschließt am 8. September der diesjährige Preisträger in Residence, der junge US-Pianist Kit Armstrong. dpa/nd