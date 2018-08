Caracas. Die venezolanische Regierung hat die internationale Polizeibehörde Interpol aufgefordert, einen Oppositionspolitiker festzunehmen. Der im Exil im Nachbarland Kolumbien lebende Abgeordnete und ehemalige Parlamentspräsident Julio Borges sei an einem mutmaßlichen Anschlagsversuch auf Präsident Nicolás Maduro beteiligt gewesen, sagte Kommunikationsminister Jorge Rodríguez am Freitag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz. Der Antrag erstrecke sich auch auf andere Verdächtige in Kolumbien und in den USA, die in das versuchte Attentat verwickelt seien. AFP/nd