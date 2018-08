Berlin. Die Bundesregierung will einem »Spiegel«-Bericht zufolge am Mittwoch die Gründung einer staatlichen Cyberwaffen-Agentur beschließen. Laut einer Kabinettsvorlage solle die Agentur sicherstellen, dass die Bundeswehr und die Sicherheitsbehörden im Kampf gegen Cyberangriffe die Innovationsführerschaft bei Schlüsseltechnologien behielten und Cyberprodukte zur Analyse oder zum virtuellen Gegenschlag nicht erst vom freien Markt einkaufen müssten, schrieb das Magazin. Mit einer Agentur-Gründung orientiere sich Deutschland an ähnlichen staatlichen Cyberagenturen in den USA und Israel. Befürchtet wird, dass Hacker Computer- oder Mobilfunknetze ausschalten, um Kommunikation oder Stromversorgung von Militäranlagen zu stören. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte bereits vor rund einem Jahr eine Cyberarmee aus der Taufe gehoben, die die Waffen- und IT-Systeme schützen solle. dpa/nd