Kabul. Bei tagelangen heftigen Gefechten in der ostafghanischen Stadt Gasni haben islamistische Talibankämpfer mindestens 100 Sicherheitskräfte getötet. Dies berichtete am Sonntag ein Mitglied des Provinzrats, Nasir Ahmad Fakiri. Nach seinen Informationen sind bei den Kämpfen Teile des Polizeihauptquartiers in Brand geraten. »Die Situation ist momentan sehr ernst«, sagte er. Nach dem Überfall Hunderter Talibankämpfer am Freitag kämpften nach wie vor nur Polizisten und Geheimdienstmitarbeiter gegen die Extremisten; die Armee sei noch nicht vor Ort. Die Islamisten kontrollierten am Sonntag weite Teile der strategisch wichtigen Stadt mit rund 150 000 Einwohnern. dpa/nd