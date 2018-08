Kairo. Ägyptische Sicherheitskräfte haben auf der Sinai-Halbinsel zwölf mutmaßliche Dschihadisten getötet. Wie ein Vertreter des Innenministeriums am Sonntag mitteilte, wurden die Männer in der Küstenstadt Al-Arisch im Norden des Sinai erschossen. Die Sicherheitskräfte stürmten demnach ein Versteck »terroristischer Elemente« und beschlagnahmten dort Waffen, Munition und Sprengstoff. In der Region ist die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) aktiv. Seit dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi 2013 durch das ägyptische Militär verüben Dschihadisten vermehrt Anschläge und Angriffe. Im Februar hatte die Armee einen Anti-Terror-Einsatz auf der Halbinsel im Nordosten Ägyptens gestartet. 250 Dschihadisten und 25 Soldaten sollen getötet worden sein. AFP/nd