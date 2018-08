* Bei der repräsentative Trendumfrage »Taschengeld 2018« von April bis Mai 2018 wurden in Deutschland 502 Eltern von Kindern zwischen sechs und neun Jahren befragt.

Mehr als zwei Drittel der Eltern (71 Prozent) orientiert sich am Alter. Für jedes sechste Elternteil (16 Prozent) spielt das Verhalten des Kindes eine Rolle. Deutlich weniger Eltern geben an, die Taschengeldhöhe ihres 6- bis 9-jährigen Kindes von den Schulnoten (9 Prozent) oder von der Klassenstufe (9 Prozent) abhängig zu machen.

An welchen Kriterien sich die Höhe des ersten regelmäßigen «Einkommens» der Kinder orientiert, wann und wie viel Geld Eltern ihren Jüngsten zur Verfügung stellen, zeigt die aktuelle forsa-Trendumfrage (*) im Auftrag von CosmosDirekt.

