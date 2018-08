In die Online-Befragung flossen insgesamt 3719 Bewertungen von Personen ein, die über eine Kfz-Versicherung verfügten. In der Einzelauswertung wurden alle Unternehmen berücksichtigt, zu denen sich 100 Kunden geäußert hatten. Dies traf auf 27 Versicherer mit Vermittlernetz (Kfz-Filialversicherer) und zehn Kfz-Direktversicherer zu. DISQ/nd

HUK24 belegt mit einem guten Gesamtergebnis Rang zwei. Mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis sind fast 91 Prozent der Befragten zufrieden, mit den Vertragsleistungen 86 Prozent. Nur drei Prozent der Kunden berichten von negativen Erfahrungen mit dem Versicherer. Auf Rang drei folgt Allsecur (Qualitätsurteil: »gut«). Der Anbieter erzielt Top-3-Bewertungen in den wichtigsten Kategorien der Kundenzufriedenheit und die Bereitschaft zur Weiterempfehlung fällt am dritthöchsten aus.

Sieger unter den Kfz-Direktversicherern ist CosmosDirekt (Qualitätsurteil: »sehr gut«). Das Unternehmen schneidet in fast allen Bereichen am besten ab. Sehr hoch ist die Kundenzufriedenheit mit dem Service: rund 91 Prozent positive Bewertungen. Auch mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis und den Vertragsleistungen zeigen sich jeweils 91 der Befragten eher oder sehr zufrieden. Die Weiterempfehlungsbereitschaft ist zudem höher als bei allen anderen Anbietern.

Auf Rang zwei folgt DEVK, ebenfalls mit dem Gesamturteil »gut«. Die Zufriedenheit der Kunden ist beim Preis-Leistungs-Verhältnis und Service stärker ausgeprägt als bei den Mitbewerbern. Den dritten Rang nimmt VHV ein (Qualitätsurteil: »gut«). Die Resultate in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Vertragsleistungen und Service sind durchweg gut und der Anteil an Befragten mit Ärgernissen ist sehr gering.

HUK-Coburg belegt mit einem guten Gesamturteil Platz eins unter den Kfz-Filialversicherern. Die Kunden zeigen sich insbesondere mit den Vertragsleistungen sehr zufrieden: 89 Prozent der Bewertungen fallen positiv aus. Beim Preis-Leistungs-Verhältnis belegt das Unternehmen Rang zwei. Der geringste Anteil an Kunden mit Ärgernissen (fünf Prozent) und eine hohe Bereitschaft zur Weiterempfehlung ergänzen das positive Gesamtbild.

»Für die Filialversicherer spricht natürlich die persönliche Beratung vor Ort. Wer darauf aber keinen Wert legt, fährt in puncto Service auch bei den Direktversicherern gut«, so Markus Hamer, DISQ-Geschäftsführer.

Wenn es ernst wird, werden die Versicherer kritischer gesehen: Mehr als jeder vierte Betroffene ist nach einem Schadensfall mit der Regulierung nicht zufrieden. Dieser Bereich sorgt auch am häufigsten für ein Ärgernis. Bei den Direktversicherern nennt sogar fast jeder zweite Befragte mit Negativerlebnis die Schadenregulierung als Grund für das Ärgernis.

In wesentlichen Aspekten, wie dem Preis-Leistungs-Verhältnis und den Vertragsleistungen, erzielen die Kfz-Versicherer gute Bewertungen. Aus Kundensicht haben die Direktversicherer gegenüber den Versicherern mit Vermittlernetz die Nase in allen Bereichen leicht vorn; CosmosDirekt erzielt dabei als einziges Unternehmen das Gesamturteil »sehr gut«.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!