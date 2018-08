Der Autor Peter Burk arbeitet für das Institut Bauen und Wohnen in Freiburg und für die Bauberatung der Verbraucherzentrale. Er hat bereits mehrere Bauratgeber verfasst. nd

Das Praxis-Set wendet sich an alle Bauherren, die auf eigenem Grundstück ein Haus errichten wollen, zum Beispiel mit einem Fertighaus- oder Massivhausanbieter oder mit einem Architekten. Das Set ist ein umfassendes Informations-, Dokumentations- und Prüfwerkzeug - damit Bauherren ihre Baustelle gut strukturiert begleiten können.

Die Verbraucherzentrale bietet die neue Publikation »Bauen - Das Praxis-Set« an. Sie erscheint im August.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!