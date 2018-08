Die Kassen gaben dabei 147 Millionen Euro für die betriebliche Gesundheitsförderung aus, knapp doppelt so viel wie 2015 vor Inkrafttreten des neuen Präventionsgesetzes. Experten kritisieren, dass nur die Hälfte der gesundheitsfördernden Maßnahmen auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Betrieb abzielt.

Nur knapp vier Prozent der Beschäftigten haben von Krankenkassenleistungen, mit denen betriebliche Gesundheitsförderung unterstützt wird, profitiert. Im Jahr 2016 wurden knapp 1,44 Millionen der rund 37 Millionen abhängig Beschäftigten in 13 172 Unternehmen von Kassenleistungen zur Prävention erreicht.

