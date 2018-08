In einem abgelegenen thailändischen Dorf entbrennt ein gewaltvoller Streit zwischen einem Kunsthändler und den einheimischen Bauern um eine antike Reliquie unermesslichen Werts, bei dem kein Stein auf dem anderen bleibt. Buchstäblich. Foto: ZDF/Maria Wiesler

Kung-Fu-Filme sind tot, will man meinen. Regisseur Prachya Pinkaew bewies 2003 jedoch, dass das Genre durchaus noch Potenzial hat.

