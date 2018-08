Foto: Mainz. Völlig entkernt: Das Deutschhaus in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz wird derzeit durch eine provisorische Stahlkon-struktion innen gesichert. Die aufwendige Sanierung des Landtags in diesem historischen Gebäude läuft seit Oktober 2015 - das Parlament tagt für die Dauer der Arbeiten in der Steinhalle des Landesmuseums. Ob die Sanierungen, wie geplant, 2020 abgeschlossen sein werden, ist nicht sicher. Die Kapazitätsengpässe der überall gut ausgelasteten Bauwirtschaft machen sich auch bei der Deutschhaus-Sanierung bemerkbar. Bislang habe dies aber kaum zu Verzögerungen geführt, sagte der zuständige Architekt Andreas Nath. dpa/nd Foto: dpa/Andreas Arnold