Panmunjom. Im Zuge hochrangiger Gespräche haben sich Süd- und Nordkorea auf ein drittes Gipfeltreffen zwischen Staatschef Moon Jae-in und Kim Jong Un geeinigt. Dies erklärten beide Delegationen am Montag in einer gemeinsamen Stellungnahme in Panmunjom. Demnach soll das Gipfeltreffen an einem nicht näher spezifizierten Tag im September in Pjöngjang stattfinden. Die Delegationen beider Seiten trafen sich auf der nordkoreanischen Seite des Friedensdorfes Panmunjom entlang der entmilitarisierten Zone, die Nord- und Südkorea trennt. Die südkoreanische Delegation wurde von Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon angeführt, die nordkoreanische von Ri Son Gwon, Vorsitzender der Agentur für zwischenkoreanische Angelegenheiten. dpa/nd