Islamabad. Pakistan will 30 indische Staatsbürger aus dem Gefängnis entlassen. Die Entlassungen seien eine »humanitäre Geste« anlässlich des Unabhängigkeitstages der Nation, erklärte das Außenministerium am Montag. Von den 30 seien 27 Fischer. Man hoffe darauf, dass die indische Seite »auf ähnliche Weise« antworte, hieß es. Pakistan und Indien nehmen immer wieder Staatsbürger des jeweils anderen Landes fest. Fast 90 Prozent von ihnen sind Fischer, die über unmarkierte Grenzen im Arabischen Meer in die Gewässer des Nachbarstaates eindringen. Einige müssen über Monate oder Jahre in Gefängnissen ausharren, wenn sich die politische Lage zwischen den beiden rivalisierenden Ländern zuspitzt. dpa/nd