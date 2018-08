Washington. Zum Jahrestag der tödlichen Proteste in Charlottesville haben sich in Washington Tausende Demonstranten einer verschwindend geringen Zahl von Rechtsextremisten entgegengestellt. Zu dem Aufmarsch »Vereint die Rechte 2« vor dem Weißen Haus kamen am Sonntag nur einige Dutzend Menschen, wie US-Medien und Augenzeugen berichteten. Sicherheitskräfte riegelten den Ort weiträumig ab und vermieden somit Zusammenstöße zwischen den beiden Gruppen. Gegendemonstranten an der Absperrung störten die rechte Veranstaltung mit Sprechchören wie »Geht nach Hause, Nazis«. Rechte mit »Trump 2020«-T-Shirts wurden von Demonstranten beschimpft, gestoßen und mit Wasser übergossen. dpa/nd