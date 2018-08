München. Der beurlaubte Audi-Chef Rupert Stadler bleibt vorerst in Untersuchungshaft. Das Landgericht München I lehnte eine Beschwerde gegen den Haftbefehl sowie einen Antrag auf Außervollzugsetzung des Haftbefehls ab, wie das Oberlandesgericht München am Montag mitteilte. Gegen den Beschuldigten bestehe weiterhin ein »dringender Tatverdacht« und außerdem Verdunklungsgefahr, teilte das Gericht mit. Stadler war Mitte Juni wegen seiner Verwicklung in den Dieselskandal verhaftet worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dass er Zeugen oder Beschuldigte beeinflussen wollte. AFP/nd