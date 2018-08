Was soll das sein

Berlin. Noch bis zum Mittwoch läuft das multinationale NATO-Militärmanöver »Noble Partner 2018« in Georgien. Mehr als 3000 Soldaten aus 13 Staaten der NATO sowie aus Partnerländern sind daran beteiligt. Ein Ziel der Übung sei es, die Kompatibilität der Streitkräfte Georgiens mit denen aus den USA sowie weiterer westlicher Staaten zu verbessern, betont das georgische Verteidigungsministerium. Mit dabei sind Soldaten des deutschen Panzergrenadierbataillons 391 mit ihren »Marder«-Schützenpanzern aus dem thüringischen Bad Salzungen sowie weitere Bundeswehr-Unterstützungskräfte. Die Übung findet bereits zum vierten Mal in dem Nicht-NATO-Land statt, das seit dem Krieg 2008 um Südossetien höchst gespannte Beziehungen zu Russland unterhält. Deutschland ist das zweite Jahr in Folge dabei. hei