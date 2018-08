Gorgast. Saatbomben, Fliederblüten- oder Holunderblütenlikör sowie Kräuter und Marmeladen verkauft Marion Todt aus Gorgast (Märkisch-Oderland) über ihren Onlinehandel. Sie betreibt mit ihrem Partner den Erlebnisbahnhof »Grünes Huhn«. Vor vier Jahren hatten sie das Anwesen gekauft, zu dem auch ein 5000 Quadratmeter großes Grundstück gehört. Vor allem Todts selbst gefertigte Saatbomben sind gefragt. Dabei handelt es sich um kastaniengroße Kugeln aus Tongranulat, Kompost- oder Anzuchterde mit Biosamen. Das Gemisch wird mit Wasser versetzt und geformt. Die Saatbomben werden angefeuchtet und in die Natur geworfen. Dort gehen die Samen auf. dpa/nd

