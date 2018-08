Cottbus. Für eine Messerattacke auf seine Mutter, seinen Stiefvater und seinen Halbbruder soll ein Angeklagter nach dem Willen der Staatsanwaltschaft zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt werden. Sie plädierte am Montag vor dem Landgericht Cottbus auf dreieinhalb Jahre Gefängnis. Der heute 30-Jährige soll im Sommer 2013 im Wohnhaus der Eltern in Werben (Spree-Neiße) vorgehabt haben, seine Familie zu töten und sich danach umzubringen. Die Opfer überlebten die Attacke. Der Angeklagte gab die Messerangriffe vor Gericht zu. Das Urteil soll am Donnerstag gesprochen werden. dpa/nd