Bill Gates hat einmal gesagt, er würde für einen komplizierten Job immer eine faule Person einstellen, weil diese mit Sicherheit den einfachsten Weg findet, um den Job zu erledigen. Das impliziert, faule Menschen müssen von anderen eine Aufgabe gestellt bekommen, von alleine passiert gar nichts. Diesen schlimmen Verdacht bestätigen jetzt auch Forscher, die herausgefunden haben wollen, dass der erste Frühmensch, der Homo erectus, ausstarb, weil es ihm zu anstrengend war, sich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen. Der Homo erectus war nicht in der Lage, über das Gebiet jenseits seiner Höhle hinaus zu denken. Alles, was er benutzte, dachte, tat, hatte mit seinem unmittelbaren Habitat zu tun. Mit den sich um ihn herum rasant ändernden Lebensbedingungen kam er nicht zurecht und starb aus. Es war also nicht Faulheit, sondern Konservatismus, der den Homo erectus überflüssig machte. In zwei Monaten ist Bayern-Wahl. Wie geht es eigentlich der CSU? cod