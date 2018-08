Was die Deutsche Bahn ab August 2018 vorhat

Auch bei der Zahl der Veröffentlichungen liegt Berlin im Bundesranking klar vorn: Hier erschienen im vergangenen Jahr 8750 Erstauflagen, in München gut 8000 und in Stuttgart rund 4700.

Insgesamt sind in der Bundeshauptstadt sogar 408 Verlage verzeichnet, wie der Landesverband des Börsenvereins am Montag mitteilte. Darunter sind - als Erbe aus der Zeit der Studentenrevolte 1967/68 - viele Klein- und Kleinstverlage, die sich nicht dem Börsenverein anschließen.

Berlin bleibt weiter Verlagsstadt Nr. 1 in Deutschland. Im vergangenen Jahr waren 146 Unternehmen aus der Hauptstadt im Börsenverein des Deutschen Buchhandels organisiert, gefolgt von 114 in München. 2009 hatte Berlin erstmals die bayerische Metropole überrundet.

