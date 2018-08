Die Kunstsammlung der Universität Leipzig umfasst heute rund 10 000 Objekte aus der Zeit vom 14. bis zum 21. Jahrhundert. Etwa ein Sechstel davon stammt aus DDR-Zeiten. Es handelt sich nicht nur um Gemälde, Plastik und Grafik, die in Ausstellungen gezeigt oder in Depots der Kustodie verwahrt wird. Alle beweglichen und unbeweglichen Kunstgüter in Verwaltungseinrichtungen, Fakultäten und Instituten der Universität werden ebenfalls von der Kustodie der Universität verwaltet, darunter auch baugebundene Kunstwerke und Denkmäler im öffentlichen Raum. hbö