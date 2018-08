Clausthal-Zellerfeld. Erneut sind Hunderte Motorradfahrer im Harz als Raser aufgefallen. Alleine im Bereich der Polizeiinspektion Goslar (Niedersachsen) wurden am vergangenen Wochenende gut 360 Biker geblitzt. 59 davon waren so schnell, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Den Negativ-Rekord stellte ein Motorradfahrer auf, der auf der Bundesstraße 242 nahe Clausthal-Zellerfeld mit Tempo 190 gemessen wurde. In einem Tempo-60-Bereich bei Dammhaus wurde ein Biker mit 129 Stundenkilometern geblitzt. Bereits am vorangegangenen Wochenende waren im Oberharz fast 500 Motorradfahrer als Raser erwischt worden. 48 davon waren so schnell, dass ihnen ein Fahrverbot droht. Wegen der vielen kurvigen Strecken ist der Harz bei Motorradfahrern sehr beliebt. dpa/nd