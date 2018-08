Waffen von Rheinmetall setzte etwa die Türkei bei ihrem Einmarsch im nordsyrischen Afrin ein. Foto: imago/Zumapress

Am nördlichen Ortsrand stehen riesige Produktionshallen. Fuchs-Panzer, Geschosse und Granaten werden hier hergestellt. Dem Werksgelände in Unterlüß bei Celle in Niedersachsen schließt sich eine firmeneigene, 55 Quadratkilometer große Übungs- und Schießfläche an. »Vorsicht Knallgeräusche«, warnt ein Verkehrsschild vorbeifahrende Autofahrer. Hier in Unterlüß entwickelt, produziert und testet der Rüstungskonzern Rheinmetall Kriegswaffen. In den vergangenen Jahren sind neue Fabrikationshallen etwa für gepanzerte Fahrzeugkabinen hinzugekommen.

Aber nicht nur Rheinmetall expandiert in Unterlüß - auch der Protest gegen den Rüstungskonzern nimmt zu. Vor Ort gab es wiederholt Proteste und Blockaden, zuletzt im Mai, zeitgleich zur Aktionärsversammlung in Berlin. Nun kündigt ein Bündnis unter dem Motto »Krieg beginnt hier - Rheinmetall entwaffnen« ein Aktionscamp vom 29. August bis 4. September in Unterlüß an. Für die Demonstration am 2. Sep...