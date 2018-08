Essen. Der Energiekonzern RWE hat im ersten Halbjahr deutlich weniger Geld verdient. Der Gewinn sank von 880 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 680 Millionen Euro dieses Halbjahr, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Hauptgrund für den Rückgang waren schlechtere Großhandelspreise für Kohle- und Atomstrom. RWE hatte mit E.on ein Tauschgeschäft vereinbart, durch das E.on zum reinen Stromlieferanten, RWE hingegen zum reinen Stromproduzenten werden soll. Ein Abschluss des Geschäfts ist bis Mitte nächsten Jahres vorgesehen. AFP/nd

Laut der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di mussten ehemalige Air-Berlin-Beschäftigte Lohneinbußen von bis zu 40 Prozent in ihrem neuen Job hinnehmen

